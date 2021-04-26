Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce 19 25 Nisan 2021 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 4 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmış, 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca terör olaylarını önleyici faaliyetler sonucunda ikna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; gözaltına alınan 3 bölücü terör örgütü mensubundan 1’i çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanmış, 2’si ise ilgili il ve birimlerine teslim edildi.

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