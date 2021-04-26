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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

İHA

Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

Şırnak’ta güvenlik güçleri tarafından son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1925 Nisan 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde Operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, bin 720 paket kaçak sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, 35 adet cep telefonu aksesuarı ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 48 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklandı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında 4 şüpheli asayiş ve 4 şüpheli kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alınırken, gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerine teslim edildiği kaydedildi.
Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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