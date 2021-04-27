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Arkadaş tavsiyesi ile istiridye mantarına yöneldi, köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı

İHA

Arkadaş tavsiyesi ile istiridye mantarına yöneldi, köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi Mehdi İnan yakınlarının tavsiyesiyle istiridye mantarı üretmeye karar verdi. İlçe Kaymakamlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığı destekle köyünde tesis kuran İnan, yıllık 16 ton mahsul elde etmeye amaçlıyor.
Uludere'de yaşayan ziraat mühendisi Mehdi İnan, yakınlarının tavsiyesiyle kendi imkanları ile istiridye mantarı üretimine başladı. Ürettiği mantarları ekonomik kazanç sağlamak için satmaya başlayan İnan talebin fazla olduğunu gördü. Uludere Kaymakamlığı ile Uludere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne destek için başvuruda bulunan İnan, olumlu yanıt aldı. İnan, aldığı destekle köyünde yıllık 16 ton kapasiteli tesis açtı. İlkbahar aylarının başında sadece 14 gün bulunan mantara vatandaşlar artık yılın 365 günü erişebiliyor.
Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, geçen yıl küçük bir alanda deneme amaçlı bir üretim merkezi kurduklarını söyledi. Kaymakam Solmaz, "Bölgemizde hem yeni üreticilerin ortaya çıkması hem de mantarın tanınması noktasında büyük bir çaba sarf ettik ve bu yıl itibari ile Uludere Girişimciler Üreticiler Derneğimiz aracılığı ile üreticimize hibe desteği vererek burada tam otomatik bir sistemle tesis açtık. İnşallah bu sayede hem istiridye mantarının, kültür mantarcılığının bölgede tanınması noktasında hem de ekonomik kazanç sağlama noktasında yeni girişimcilerimizin de ortaya çıkacağı kanaatindeyiz" dedi.

İlk mahsul alındı
Ziraat mühendisi Mehdi İnan, ilk başta küçük çaplı bir üretim yaptığını, yoğun talep olduğunu görünce Uludere Kaymakamlığı ile Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu söyledi. İnan, "Başvurum olumlu sonuçlandı ve hibe aldım. Aldığım destekle 3 ayda 4 ton kapasiteli tam otomasyonlu bir mantar üretim tesisi açtım. İlk mahsulümüzde 1 ton olarak bugün aldık" diye konuştu.
Uludere Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise projeyi daha önce kaymakamlığın desteği ile müdürlük binasının alt katında yaptıklarını söyledi. İnan, "Dermatasyon Projesi kapsamında başarılı bir ürün altıktan sonra tekrar Uludere Kaymakamımız Ahmet Solmaz ve Uludere Üreticiler Girişimciler Derneğinin desteğiyle Mehdi İnan kardeşimize 100 metrekarelik alanda tam donanımlı otomatik sitemli üretim tesisi kurduk. Bugün ilk hasadı birlikte yaptık" şeklinde konuştu.

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