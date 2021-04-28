En yüksek çocuk nüfus oranına sahip 2’nci il Şırnak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2020 yılı istatistiklerle çocuk bültenini paylaştı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre 2020 yılsonu itibarıyla Şırnak’ın toplam nüfusu 537 bin 762 iken çocuk nüfusu 230 bin 414 oldu. Türkiye genelinde ise 2020 yılsonu itibarıyla toplam nüfus 83 milyon 614 bin 362 iken bunun 22 milyon 750 bin 657’sini çocuklar oluşturdu. Bu değerlerle Türkiye’de çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 27,2’sini oluşturdu. İllerin toplam nüfusları içindeki çocuk nüfus oranı incelendiğinde; 2020 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il, yüzde 45,3 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı yüzde 42,8 ile Şırnak ve yüzde 40,9 ile Ağrı izledi. Siirt yüzde 40,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 5. il, Batman yüzde 39,5 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 7. il, Mardin ise yüzde 39,4 ile en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 8. il oldu. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla yüzde 17,3 ile Tunceli, yüzde 18,1 ile Edirne ve yüzde 18,7 ile Kırklareli oldu.

Şırnak’ta çocuk nüfusu yaş gruplarına göre incelendiğinde, 2020 yılsonu itibarıyla 230 bin 414 olan çocuk nüfusunun yüzde 28,5’i ‘04’ yaş grubu, yüzde 28,2’si ‘59’, yüzde 27,7’si ‘1014’ ve yüzde 15,6’sı ise ‘1517’ yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

2020 yılında Şırnak’ta bulunan 6 koruyucu ailenin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının 11 olduğu görüldü. Türkiye'de bulunan koruyucu aile sayısı 6 bin 481, bu ailelerin yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı ise 7 bin 864 olarak belirlendi.

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