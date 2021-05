Doğada sadece 14 gün yetişiyor fiyatı el yakıyor 365 günde sade 14 gün bulunuyor kilosu 80 liradan satılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Yeliz bitkisinin diplerinde yetişen mantar için müşteriler sıraya giriyor. Yeliz diplerinde yetişen mantarlara yöre halkı Yeliz mantarı olarak biliyor. Yeliz mantarı bölgede bahar mevsiminin başında yılın sadece 14 günü yetişiyor, yüksek kesimlerde, alçak kesimlere göre daha geç yetişiyor. Yöre halkı tarafından kırmızı et yerine tercih edilen Yeliz mantarının kilogramı 50 ile 80 lira arasında satılıyor.

Yeliz mantarını toplamaya giden vatandaşlar günlük 7 ile 8 kilogram arası mantar elde ediyor. 365 günün sadece 14 günü yetişen Yeliz mantarı pazarda yerini almadan alıcısı tarafından toplayıcıdan sipariş üzeri satın alınıyor. Uzungeçit beldesinde alıcı Murat Bayram, ''Bu mantarlar yeliz bitkisi diplerinde yetişiyor biz Kürtçe 'qorgo nev helızo' diyoruz yani yeliz mantarı anlamına geliyor., Bizim beldede kilogramı 50 liraya satılıyor ama Uludere merkezde 80 liraya satanda var. 365 gün boyunca sadece bahar mevsiminin başlarında 14 gün boyunca yetişiyor. Satıcılar toplamadan döndükleri anda satıyorlar, genelde siparişleri hazır oluyor. Tadı et tadından daha güzel fiyat bakımından da kırmızı et ile yarışıyor. Doğal bir ürün, özellikle Ramazanda sofralarımızın vazgeçilmezi" dedi.

