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Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü

İHA

Şırnak tam kapanmada sessizliğe büründü

Şırnak’ta yasaklara uyan vatandaşlar evlerine hapsoldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın ilk hafta sonunda köylerde sessizlik hakim oldu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen köylerde vatandaşlar tedbiri elden bırakmıyor. İlçeye bağlı Başaran köyünde muhtar mahalle mahalle dolaşarak vatandaşların evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Köy Muhtarı Razaman Gökçe, günlerdir yasaklar nedeniyle kimsenin evlerinden çıkmadığını söyleyerek, "Korona virüs salgınına karşı hepimiz evdeyiz. Her yer boş kaldı. Biz hem camiden ezan vakti sonrası anonslar yapıyoruz. Hem de mahalle mahalle dolaşıp kimse dışarı çıkmasın diye uyarıda bulunuyoruz. İnşallah tez zamanda bu vebadan kurtulacağız" dedi.

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