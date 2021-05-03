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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi

İHA

Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda 19 sığınak imha edildi

Şırnak Eren CudiBesta operasyonunda 19 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları ile eş zamanlı Şırnak’ta 2 bin 280 personelin katıldığı Eren CudiBesta operasyonunda tespit edilen sığınaklar imha edildi.
Şırnak Eren CudiBesta operasyonu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan 126 operasyonel timinin bulunduğu 2 bin 280 personel görev aldı. Eren CudiBesta operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait 19 sığınıkta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Eren Cudi Besta Operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında tespit edilen 19 sığınakta; 4 EYP, 17 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 2 el bombası, 1 jeneratör, 4 akü, 2 havan mühimmatı, 1 roketatar mühimmatı, 5 elektrikli fünye ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilirken, sığınakların imha edildiği belirtildi.

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