Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 56 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 56 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Nisan-2 Mayıs´ta kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele ve asayiş olayları kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 60,78 gram eroin, 14,21 gram metamfetamin, 0,52 gram esrar, 4 sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 2 bin 700 paket sigara, 13 kaçak cep telefonu, 10 elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 41'i kaçakçılık 15'i de asayiş olayları olmak üzere 56 şüpheli, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-05-03 12:39:44
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