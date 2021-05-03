Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son bir haftadır devam eden operasyonlar sonucunda 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Nisan2 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere 12 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.

İkna edilerek teslim olan PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise gözaltına alınan 6 bölücü terör örgütü mensubundan 5’i ilgili il ve birimlerine teslim edilirken 1’inin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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