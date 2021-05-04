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DEVA Partisi Cizre İlçe Başkanı Mahmut Ezgi, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 20 gün önce korona virüse yakalanarak Gaziantep’te özel bir hastaneye kaldırılan İlçe Başkanı Mahmut Ezgi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 69 yaşında hayatını kaybeden Ezgi’nin ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Karayolu ile Cizre’ye getirilen Ezgi'nin cenazesi, dualar ve gözyaşları arasında Asri Mezarlığa defnedildi.

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