Cudi Dağında yıllar sonra ceylan görüntülendi

Şırnak Cudi Dağına bırakılan nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Gazella subgutturosa' türü ceylanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında Cudi Dağına bırakılan 23'ü dişi toplam 60 ceylan drone ile havadan görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü tarafından bölgedeki ceylanları korumak ve sayılarını arttırmak amacıyla getirilen ceylanlar, ekipler tarafından sıkça takip ediliyor.

Doğa gezgini olan Akif Özek, Cudi Dağı başta olmaz üzere bölge genelinde doğada ender görülen hayvanların olduğunu söyledi. Özek, "Fırsat buldukça Şırnak dağlarında geçiyoruz. Bölgedeki hayvanlar doğamızın en önemli parçası onları görüntülemeden geçmiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.