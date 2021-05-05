5 Mayıs Dünya El Hijyeni Gününde temizliğe dikkat çektiler

Şırnak’ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde düzenlenen 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliğinde hijyen ve temizliğe dikkat çekildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından düzenlenen 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü etkinliğinde hijyen ve temizliğe dikkat çekilerek özellikle korona virüs ile mücadelede hijyen ve temizliğin ne kadar önemli olduğu katılımcılara anlatıldı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan enfeksiyon kontrol hemşiresi Melezhan Munis, Dünya Sağlık Örgütü'nün özellikle sağlık hizmetlerinde el hijyeninin önemine dikkat çekmek üzere 2009 yılından itibaren 5 Mayısı Dünya El Hijyeni Günü olarak ilan ettiğini hatırlattı. Munis, "Bu yıl, korona virüs salgınına denk gelmesi nedeniyle, el hijyeni konusundaki farkındalık da artmıştır. Ellerde 150 çeşit bakteri bulunmaktadır. Hayatımızın her anında kullandığımız ellerimizin bakterilerin en fazla barındığı yerler olduğunu biliyoruz. Saatte yaklaşık 25 kez elimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürdüğümüzden hastalıkların geçişinde eller çok önemli bir yer tutmaktadır. Sadece el yıkama ile ishal olgularının sayısı yüzde 50, solunum yolu enfeksiyonu sayısı yüzde 25 oranında azalmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar önemli bir halk sağlığı problemidir. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların en az yüzde 3050’si sadece el hijyenine uyum ile önlenebilir. Sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde en önemli kurallarda birisi el hijyenidir. Hastanemizde sağlık personeline el hijyenin önemi sadece bu özel günde değil, sürekli olarak Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yıl içinde verilen eğitimlerle hatırlatılmaktadır" dedi.

Etkinlik sonunda sağlık çalışanlarına ve hastaneye gelen vatandaşlara el dezenfektanı ve sabun dağıtıldı

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