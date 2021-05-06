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Terör bitti yayla yolları bir bir açıldı Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı dağlarda hizmet için giden iş makineleri sesi ile yankılanıyor

İHA

Terör bitti yayla yolları bir bir açıldı Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı dağlarda hizmet için giden iş makineleri sesi ile yankılanıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki yaylalar terörün minimize edilmesiyle beraber besicilere açıldı. Kaymakamlık ilçeye bağlı bütün yayla yollarını açtı. Bir zamanlar silah seslerinin eksik olmadığı dağlarda hizmet için giden iş makineleri sesi ile yankılanıyor.
Kışları sert geçen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber yayla yolları bir bir açılıyor. İlçe özel idare ekipleri ve Beytüşşebap kaymakamlığı ilçenin Hale, Meydan, Kahnicemet ve Faraşin yaylalarında kapalı yolları açarak besicilerin yol güzergahlarını temizledi. 5 ay boyunca kış gören yaylalarda bozulan ve kapalı olan yollar ekiplerin gece gündüz çalışmaları sonrası açıldı. Açılan yayla yolları yasakların kalkmasıyla beraber göçerleri ağırlayacak. Beytüşşebap ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 250 rakımlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında kalan iki aile ekiplerin bahar çalışmalarını görünce çok mutlu oldu. 5 ay boyunca yaylada kalan Abdulmenav Aslan, aylar sonra akrabalarını ve çocuklarını görmenin sevincini yaşadığını söyledi. Aslan, "Aylar sonra ekipler yolları açtı, artık herkes geliyor. 3 yıldır Faraşin’de kalıyorum tek başıma kalıyorum. Ekipler yollarımızı açtı. Çok mutluyum. 50 koyunum var bunlarla yaşamımı sürdürüyorum. Gelen ekiplere çok teşekkür ederim’’ dedi.
Özel idare ekibinde çalışan Şehmus Cin, loder operatörü olduğunu söyledi. Cin, "Şu anda Beytüşşebap Yeşilöz köyündeyiz. Burası tarım ve hayvancılık bölgesi olduğu için geçim kaynağı buradan sağlanıyor. Ekipler olarak gece gündüz demeden yolları açıyoruz. Vatandaşlarımızın yollarını açıyoruz. Göçerler geldikten sonra tekrar 20 gün sonra yine çalışma yapacağız" diye konuştu.

Göçerler için yol açıyorlar
Korona virüs salgını nedeniyle tam kapanmaya giden Türkiye bayramdan sonra izinleri olmayan vatandaşlar için Beytüşşebap kaymakamlığı bütün yayla yollarını açarak besiciler ve yaylacılar için önceden çalışma başlattı. Bütün yayla yollarını açan ekipler kar nedeniyle kapanan Beytüşşebap Van ve Hakkari alternatif yollarını ise önümüzdeki günlerde açacak. Terörün bitmesiyle beraber huzura kavuşan bölgelerde vatandaşlar şimdiden yaylaya çıkmaya hazırlanıyor.

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