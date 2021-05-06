Şırnak Eren Cudi-Besta operasyonunda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şırnak Eren CudiBesta operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak’ta 29 Nisan'da başlayan ve 2 bin 280 personelin katıldığı Eren CudiBesta operasyonunda 2 havan, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 roketatar mühimmatı, 1 piyade tüfeği, 1 tabanca, 4 el bombası, 1 tabanca susturucusu, 2 lazermetre, 1 gece görüş dürbünü ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.