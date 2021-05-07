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Şırnak’ta yıllardır akan şelaleler kurudu

İHA

Şırnak'ta kuraklık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeni ile kururken, derelerde de su kalmadı.

Şırnak’ta yıllardır akan şelaleler kurudu

Şırnak’ta kuraklık iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Yıllardır akan şelaleler yağış azlığı nedeni ile kururken, derelerde de su kalmadı.
Son dönemlerin en kurak kış ve bahar mevsimini geçiren Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Beşağaç köyü şelalesi ilk defa kurudu. Yağış azlığı nedeniyle derelerde de su kalmadı. Havadan görüntülenen şelale ve dere kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. Doğa fotoğrafçısı Lokman Gökçe, her yıl bahar aylarında akan şelalenin ilk defa kuruduğunu gördüğünü söyledi. Gökçe, "Her yıl buraya gelip fotoğraf çekiyorduk ancak bu sene bahar ayında olmamıza rağmen şelale ve dereler kurudu. Her yer kurudu. Umarım bunun etkilerini ucuz atlatırız" dedi.

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