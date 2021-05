Hane halkı büyüklüğü en yüksek il Şırnak oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı istatistiklerle aile verilerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka tarafından verilen bilgiye göre Türkiye'de 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek 2020 yılında 3,30 kişiye düştüğü görüldü. İllere göre incelendiğinde 2020 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 5,75 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa ve 5,16 kişi ile Hakkari izledi. 4. sırada Batman 5,06 kişi, 5. sırada Siirt 4,87 kişi ve 6. sırada Mardin 4,79 kişi ile ilk on il içinde yer aldı. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale oldu. Bu ili, 2,66 kişi ile Tunceli ve 2,68 kişi ile Eskişehir izledi.

Şırnak'ta bulunan 89 bin 210 hane halkı tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik hane halkı sayısı 11 bin 357 kişi, tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 53 bin 716 kişi, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı sayısı 21 bin 624 kişi ve çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı 2 bin 513 kişi olarak gerçekleşti.

Geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 24,4 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 24,2 ile Şırnak ve yüzde 21,5 ile Batman izledi. 6. sırada yüzde 19,6 ile Mardin ve 10. sırada yüzde 18,9 ile Siirt ilk on il içinde yer aldı. Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 9 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 9,6 ile Çanakkale ve yüzde 10,1 ile Niğde ve Balıkesir izledi.

2020 yılında Şırnak'ta gerçekleşen 3 bin 180 evliliğin yüzde 10,8’i olan 342 evlilik akraba evliliği oldu. 2020 yılında gerçekleşen toplam resmi evlenmeler içindeki akraba evliliği oranının en yüksek olduğu ilin, yüzde 15,1 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili, yüzde 13,7 ile Mardin ve yüzde 12,6 ile Muş izledi. 4. sırada yüzde 12,4 ile Siirt, 6. sırada yüzde 10,8 ile Şırnak, 8. sırada yüzde 10,4 ile Batman ilk on il içerisinde yer aldı. Akraba evliliği oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 0,5 ile Kütahya olduğu, bu ili yüzde 0,6 ile Çanakkale ve Edirne illerinin izlediği görüldü.

