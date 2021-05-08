Şenoba Belediyesi’nin temizlik çalışmaları sürüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatıyle beldenin dört bir yanında kapsamlı temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Daha temiz bir Şenoba hedefiyle çalışan Şenoba Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri çerçevesinde boş kalan cadde ve sokaklarda çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Ekipler yaklaşan bayram öncesi rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, belde içindeki ana caddede yol kenarlarına atılan çöp ve ana caddeye sarkan dallar ile çalı çırpıları temizliyor. Ak Partili Şenoba Beldiye Başkanı Alihan Babat, “Temiz, sağlıklı bir Şenoba hedefiyle ekiplerimiz ile halkın memnuniyetini ve huzurunu sağlayabilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Beldemizin tüm mahallelerinde gerek dezenfeksiyon gerek temizlik gerekse yıkama çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

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