Beyaz ve yeşilin buluştuğu Şırnak yaylalarında kartpostallık görüntüler oluştu

Şırnak’ın Uludere ilçesine Bağlı Hilal beldesinde bulunan Kırmızı Yayla yolları ulaşıma açıldı. Kırmızı ve beyazın buluştuğu yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

Uludere'de yayla yollarının açılmasıyla bahar mevsiminde pancarların toprak yüzüne çıkmasıyla belde gençleri ve bölge fotoğrafçıları yaylaya çıktı. Yaylaya çıkan gençler gece yaylada konaklayıp gündüz vakti pancar topluyorlar. Fotoğrafçıların da çıktığı yaylada kartpostalları andıran görüntüler çektiler. Hem fotoğraf çeken hem pancar toplayan Abdullah Babat, "Yaylalarımıza yolların gitmesi bizleri çok mutlu etti. Bu sene yaylaya ilk gidişimiz. Yüksek dağlar ve gün batımı çok güzel manzaralar oluşturuyor. İki üç defa daha gidip günlerce orada kalmayı düşünüyoruz" dedi.

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