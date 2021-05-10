Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 55 gözaltı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, son 1 haftada polisin kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 55 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 3-9 Mayıs'ta, kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılıkla mücadele ve asayiş operasyonlarında; 21,14 gram metamfetamin, 5,45 gram esrar, 4,15 gram eroin, 5 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 1260 paket kaçak sigara, 175 elektronik sigara tütünü ve 20 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Operasyonlarda 37'si kaçakçılık ve 18'i de asayiş olaylarından olmak üzere 55 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-10 12:27:33



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