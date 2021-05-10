Şırnak'ta İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları protesto edildi



Sekvan KÜDEN/SIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşları düzenledikleri eylemle İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarını protesto etti.

İsrail güvenlik güçlerinin işgal altındaki Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Şırnak'ta protesto edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları öncülüğünde akşam saatlerinde Ömer Kabak Meydanı'nda toplanan kalabalık, 'Mescid-i Aksa onurumuzdur' 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Memur-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Yılmayacağız, usanmayacağız. Orada, insanlığın haremine yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Bakınız bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh tufanı hükmündedir. Hepimizi kurtaracak Nuh'un gemisi ise İsrail'e karşı dirayet, Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da adalet için mücadeledir. Bunun yolu da hükmü de bellidir, adı Filistin başkenti Kudüs, manevi zemini Mescid-i Aksa olan bağımsız ve özgür bir devlettir. Siyonizm'in bilindik illüzyonlarına aldırış etmeden, kapitalizm ve emperyalizmin sığınağı söylemlerin tazyikine kapılmadan bu kutlu mücadele devam edeceğiz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-10 23:37:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.