Şırnak'ta eriyen karlar dev menderesler oluşturdu

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Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber yükselen sular dev menderesler oluşturdu. Yaylada çekilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yaylalardaki derin vadilerden akan sular kartpostallık görüntülere sahne oldu. 2 bin 450 rakımlı Faraşin Yaylasındaki karlar eriyince sular kilometrelerce uzunlukta menderesler oluşturdu. İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan doğa harikası yayla görenleri kendine hayran bıraktı. Drone ile havadan çekilen görüntüler hayranlık oluşturdu.

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