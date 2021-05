Cizre’de İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları protesto edildi

Şırnak’ın Cizre ilçesi Huzur Camisi önünde toplanan yüzlerce vatandaş İsrail’in Mescidi Aksa'ya saldırmasını protesto etti.



İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere ve Mescidi Aksa'ya saldırıları Şırnak’ın Cizre ilçesinde kalabalık bir kitle tarafından protesto edildi. Cizre’de Sanat Sokağı Huzur Camisi önünde Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce kişi İsrail’e lanet yağdırıp tüm Müslüman ülkeleri Filistinlilere sahip çıkmaya ve Mescidi Aksa’ya sahip çıkmaya davet etti. Huzur Camisi önünde toplanan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi basın açıklaması öncesi İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.



Okunan duaların ardından toplanan kitle adına açıklama yapan HüdaPar Cizre İlçe Başkanı Raşit Gözüngü, Kudüs, Mescidi Aksa, Gazze, Filistin, dehşetin, vahşetin yaşandığı mübarek mekanlar! Seksen yıla yakındır Siyonist bir güruhun saldırısıyla karşı karşıya kalan İslam beldeleri. Yine bir ramazan ayı ve yine 14 Mayıs günü olan işgalin resmen ilan edildiği tarihin yıl dönümü. Bu sefer hedefte Mescidi Aksa’nın yanında Şeyh Cerrah vardı. Adını Kudüs Komutanı Selahaddini Eyyubi’’nin tabibi Husameddin Cerrahi’nin isminden alan Cerrah Mahallesi. 1948’den bu yana Filistinlileri yerlerinden eden ve onların evlerini gasp eden işgalcilerin bu mahalleye yönelik işgal eylemi Ramazan ayında da durmadı.” dedi.



Dün olduğu gibi bugün de uluslararası toplumun Haremi Şerif’in kudsiyetini ihlal eden ve Mescidi Aksa’da ibadet eden Müslümanlara ses bombalarıyla ve zor kullanarak saldıran Siyonistlere “çağrı”dan öteye geçmeyen tepkileri, vahşeti durduramayacağını ifade eden Gözüngü, ”Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların Siyonist zalimlere karşı sadra şifa pratiklerinin olmadığı ortadadır. Kudüs ve Mescidi Aksa sadece bir toprak veya coğrafya davası değildir. Kudüs, bir akide meselesidir. Onu işgalden kurtarmak ve saldırılara karşı korumak, bütün Müslümanların siyasi ve şer’i görevidir.“



Siyonistler Mescidi Aksa ve Kudüs’ü tamamen işgal etme ve Müslümanları buradan tamamen çıkarmanın provasını yaptığını belirten Gözüngü, ”Kudüs yoğun saldırıların olduğu günler dışında maalesef gündemimizde hak ettiği yeri bulamamaktadır. Her geçen gün Müslümanlar daha da tepkisiz hale gelirken Siyonizmin ise cüreti artarak Kudüs ile Mescidi Aksa’yı tamamen işgal etme hevesi depreşmektedir. İşgal asla kabul edilmeyecektir. Artık sözün bittiği noktadayız. Bütün Müslümanların ortak davası olan Kudüs’ün özgürlüğüne kavuşturulması siyasi ve şeri görevimizdir. Ayırım yapılmadan bütün İslam ülkelerinin yöneticileri ve halkları topyekûn bu işgal ve saldırılara karşı durmalıdır.” dedi.



Konuşması sık sık atılan slogan ve tekbirlerle kesilen Gözüngü, "Biz bugüne kadar her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Kudüs’ün özgülüğüne kavuşması için atılacak her adımı desteklemeye hazır olduğumuzu buradan bir kez daha ifade ediyoruz.” diye konuştu.

Kitle yapılan basın açıklamasının ardından ellerinde Filistin ve Türk bayrakları ile birlikte özel araçları ile şehir turu attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.