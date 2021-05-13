Şırnak’ta bayramda caddeler boş kaldı

Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle Şırnak'ta cadde ve sokaklar boş kaldı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece bayram namazına izin verildi. Namaz sonrası vatandaşlar gelenekleri olan mezarlık ve ev ziyaretlerini salgın nedeniyle yapamadı. Cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede polis ekiplerinin denetimlerine devam ettiği görüldü.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.