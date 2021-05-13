Şırnak'ta Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, İslam dininin kadına büyük kıymet verdiğini belirterek, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir" dedi.

Hilal Nizir Camii imamı İdris Unat, "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir. Bu sebeple peygamberimiz (sav) bir hadislerinde şöyle buyurmuştur, 'Ben Allah'tan salih bir evlat istedim Allah bana Fatimul Zehra'yı ihsan etti, ikram etti.' İslam dini bayana o kadar çok kıymet vermiştir ki bir kız çocuğu doğduğunda onun için akika kesilir, bir kurban bedel edilir ancak 3 kız evladını yetiştiren için ise cennetin anahtarı verilmiştir. İslam dini kadını cehalet döneminden aldı İslam ile nurlandırdı, İslam ile öne çıkardı, ayakları altına cenneti serdi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.