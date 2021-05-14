Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi

DHA

Bedensel engelli Zeliha, teniste dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak (15), bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarıyla dünya sıralamasında 17'nciliğe yükseldi.
Fatih Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeliha Aksak'ın hayatı, okuluna gelen Şırnak Tenis Spor Kulübü Antrenörü Hüseyin Buğa sayesinde değişti. Kaymakam Çeşmesi köyünde yaşayan bedensel engelli Zeliha Aksak, bir yıl önce başladığı tekerlekli sandalyeli teniste, 5 uluslararası turnuvaya katılma başarısı gösterdi.
TÜRKİYE ADAY MİLLİ TAKIM KADROSUNDA
Turnuvalarda elde ettiği başarıyla Türkiye Juniorlar Kategorisi'nde 3'üncü sıraya yükselen Zeliha Aksak, Türkiye Aday Milli Takım kadrosuna girmeyi başardı. Dünya Juniorlar Kategorisi'nde ise 170'inci sıradan, 1,5 yıl içerisinde 17'nci sıraya yükselen Aksak, tam kapanma sürecinde evin içinde antrenmanlarına devam ediyor. 10 metrekarelik bir odada antrenman yapan ve plastik sandalye üzerinde duvar ile tenis oynayan Aksak´ın hedefi, daha iyi yerlere gelebilmek.
EVİN BİR ODASINDA ANTRENMAN YAPIYOR
Başarısıyla takdir toplayan Zeliha Aksak, "Doğuştan bir bacağım kısa. Tenis antrenörü Hüseyin Buğa hocam beni görmüş, okul müdürüm ile görüşmüş. O da benimle konuşup ikna etti. O şekilde başladım tenise. Tenise başlayacağım aklıma gelmezdi. Ben önceden de spor yapıyordum. Ama hiç tenis oynamadım. Egzersiz yapıyordum. İlk başladığım günden beri bu başarıyı elde edeceğime inanıyordum. Çünkü istersem, yapabileceğime inanıyordum. Toplamda 5 turnuvaya katıldım. Turnuvalar için maddi destek lazım. Maddi destek bulabilirsem, elimden geldiğince tüm turnuvalara katılırım. Turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Şehir merkezine antrenmana giderken zorlanıyorum. Köyden otostop yaparak merkeze gidiyorum. Eve dönerken de otostop ile geliyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-05-14 12:54:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
YEREL HABERLER Kuraklık Şırnak'ta da etkisini göstermeye başladı
Şırnaklılar bayram geleneklerini sürdürüyor Vatandaşlar bayramda ekmek pişirip komşularına dağıttı
YEREL HABERLER Şırnaklılar bayram geleneklerini ...
Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Mahsur kalan hayvanlar jandarma ve itfaiye ekipleri ...
Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin yetişmesi demektir, ama bir kadının yetişmesi demek bir ümmetin yetişmesi demektir"
YEREL HABERLER Unat: "Bir erkeğin yetişmesi demek bir ferdin ...
Şırnak’ta bayram namazı bahçede kılındı
YEREL HABERLER Şırnak’ta bayram namazı bahçede kılındı
Şırnak’ta bayramda caddeler boş kaldı
YEREL HABERLER Şırnak’ta bayramda caddeler boş kaldı
Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
YEREL HABERLER Kızılay'dan Şırnak'ta çocuklara bayramlık
Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği sayesinde üretici ile yeniden hayat buluyor
YEREL HABERLER Terörden arındırılan yaylalar devletin desteği ...