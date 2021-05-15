Göçmen kuşlar Şırnak yaylalarını doldurdu

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Şırnak’ta bahar ayları ile birlikte güneyden gelen kuş sürüleri serin yaylalara gelmeye başladı. Binlerce kuş Şırnak üzerinden Türkiye’ye dağılıyor.

Kuzey Irak üzerinden Türkiye’ye gelen binlerce kuş türü Beytüşşebap ilçesindeki yaylaları doldurdu. İlçeye bağlı Faraşin Yaylası üzerinden Türkiye’ye açılan göçmen kuşlar baharın gelişiyle beraber Doğu Anadolu Bölgesindeki illere göçlerini tamamlayamaya çalışıyor. Sürüler halinde kayalık ve dağlık alanlarda dinlenip sonra tekrar havalanan kuşlar daha sonra tekrar havalanıp yol alıyor.

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