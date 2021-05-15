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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tellioğlu bayramı çalışarak geçirdi

İHA

Başkan Tellioğlu bayramı çalışarak geçirdi

Şırnak'ın Silopi İlçesi Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, her bayramda olduğu gibi bu Ramazan bayramını da yoğun bir mesaiyle tamamladı.
Ramazan bayramının ilk gününden itibaren çeşitli ziyaretlere ve bayramlaşma programlarına katılan Ak Partili Görümlü Belde Belediye Başkanı Ruşen Tellioğlu, Ramazan bayramının üçüncü gününde beldede yapımı süren çok amaçlı parkın yapımında çalışan işçilerin bayramlarını kutlayıp park çalışmalarını inceledi. Her bayramı çalışarak geçirmeyi adet edinen Başkan Tellioğlu, Ramazan bayramında da mesai yaptı. Bayramın ilk gününde itibaren beldede yapımına devam eden projeleri dolaşan, bayramlaşma programlarına katılan, belde ve civar köylerde vatandaşlarla bir araya gelen ve şehit ailelerini yalnız bırakmayan başkan Tellioğlu, yapımı devam eden çok amaçlı parkın çalışanlarını ziyaret etti.
Görümlü halkının bayramı sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için Ramazan bayramında da nöbetçi personeliyle çalışmaya ve hizmet vermeye devam ettiğini söyleyen Başkan Tellioğlu, "Bizim için asıl olan Görümlü halkının mutluluğu, rahatı ve refahıdır. Bu amaçla hafta sonu, bayram ve tatil demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim işimiz Görümlü halkına haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet vermektir. Çok değerli hemşerilerimin bayramını en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyor, mübarek Ramazan bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Bu zor bir dönemde, birbirimizden ayrı bir bayram geçirsek de gönüllerimiz daima bir. Aldığımız tedbirlerin, güçlüğünü çektiğimiz mesafelerin; bizlere sağlık, huzur getirmesini diliyorum" dedi.

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