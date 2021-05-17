Berivanlar, Şırnak yaylalarında süt sağımına başladı

Şırnak'ta yüksek rakımlı yaylalara giden berivanlar, yılın ilk süt sağımını burada gerçekleştirdi.

Şırnak’ta büyük yaylalara sahip olan Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yılın ilk süt sağımı başladı. Avaspi, Faraşin, Meydan, Hale ve Tanin dağlarındaki yaylalara akın eden göçer ve yöre halkı peynir, yoğurt, tereyağı yapmak için süt sağımı yaptı.

Korona virüs salgını nedeni ile bayram kutlayamadığını, yaylada ailesi ile beraber kaldığını belirten Kerem Ürek, "Burası çok güzel. Anneme yardım ediyorum. Her sene bu yaylaya geliyorum. Gece de burada çobanla beraber kalıyorum. Sürekli çobanlık yapıyorum" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, ilçesine bağlı bütün yayla yollarını temizlediklerini ve göçerler için ekipleri seferber ettiğini söyledi. Başkan Ürek, "Malumunuz bölgemiz hayvancılık için elverişli. Geçen yıldan beri yayla yollarımızı yapıyoruz. Göçerlerimiz ve yerel halkımız için ekiplerimiz sürekli hazır durumda. İnşallah bu salgın biter de yaylalarımızda şenlikler yaparız. Uzungeçit beldesi ile Beytüşşebap ilçesinde de bu faaliyetler yapılıyor. AK Parti belediyeciliği halkın hizmetindedir her daim" diye konuştu.

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