Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 18 gözaltı

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terörün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 18 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1016 Mayıs 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 0,52 gram eroin, 13 adet Hint kenevir kökü, 1 adet hassas terazi, 775 lira para, bin 520 paket kaçak sigara, 2 adet kaçak cep telefonu ve 2 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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