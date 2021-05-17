Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 32 gözaltı

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son 1 haftada polisin kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ile asayiş operasyonlarında, 32 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyonlarda 20'si kaçakçılık suçundan, 12'si ise asayiş olaylarından olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 775 TL para, bin 520 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-17 12:00:28



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