Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 32 gözaltı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta son 1 haftada polisin kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği kaçakçılık ile asayiş operasyonlarında, 32 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 10-16 Mayıs tarihleri arasında kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda düzenlediği operasyonlarda 20'si kaçakçılık suçundan, 12'si ise asayiş olaylarından olmak üzere toplam 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, 1 av tüfeği, 115,86 gram esrar, 3,26 gram metamfetamin, 52 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi, 775 TL para, bin 520 paket kaçak sigara ve 2 kaçak cep telefonu ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-05-17 12:00:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.