Şenoba Belediyesi yaylalara yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekiplerince başlatılan yaylalara yol yapım çalışmaları sürüyor.

Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi, arttırılması ve yaylalara ulaşımın kolaylaşması için 5 yaylaya yol yapım çalışması başlattı. Ekipler, zor arazi şartlarına rağmen kısa sürede 15 kilometre mesafe kat ederek hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların yüzünü güldürdü. Sırge, Mehrina, Kırmızı, Hanke ve Çukur Yayla yollarının açılması için belediyeye ait 1 adet JCB ve 2 adet ekskavatör geniş güvenlik içinde geniş bir personel kitlesi ile ara vermeden çalışıyor.

AK Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgenin dağları ve topraklarının sert bir yapıla sahip olduğunu söyledi. Babat, "Buna rağmen kısa sürede 15 kilometre mesafe kat ettik. Çalışmamıza kırıcı eksvatör ilave ettik. Ara vermeden çalışmamızı sürdürüyoruz. Yolları, hayvancılık ile uğraşan vatandaşlarımızın yayla sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Yollarımızın bitmesi vatandaşlarımıza hem ulaşım hem de daha kolay bir hayvancılık konusunda fayda sağlayacak. Tüm çabamız vatandaşlarımızın memnuniyeti içindir" dedi.

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