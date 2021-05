Şırnak Cudi Cup Turnuvası başlıyor

Şırnak’ta devletin başarılı operasyonlarıyla sağlanan huzur ve güven ortamı meyvelerini vermeye devam ediyor. Son zamanlarda Şırnak’ta yapılan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, Kotalı Rafting Türkiye Şampiyonası’nın ardından kentte bu kez de Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak.

Şırnak’ta huzur ve güven ortamının sosyal yaşama yansımaları sürüyor. Yıllarca çatışmaların yaşandığı Cudi Dağı eteklerinde tenis heyecanı yaşanıyor. Cudi Dağı eteklerinde bulunan Şırnak Üniversitesi Spor Tesisleri'nde 2023 Mayıs’a Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası yapılacak. Türkiye Tenis Federasyonu ile Şırnak Valiliğince düzenlenecek olan ve 150’ye yakın sporcunun katılacağı etkinlik 4 gün sürecek. Dereceye giren sporcuların ödül töreni 23 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın yapılacağı tesislerde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, son çalışmaları yerinde inceledi.



Pehlivan: "Bundan böyle inşallah Cudi'nin iyi haberlerle anılacak"

Etkinlik öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yarın Şırnak’ta bir ilk niteliği taşıyan Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nı gerçekleştireceklerini söyledi. Vali Pehlivan, ''Bu turnuva geçtiğimiz yıl şu anda içinde bulunduğumuz tesislerle ilgili çalışmaları başlattığımızda oluşan bir fikirdi. O zaman Şırnak Üniversitemiz bünyesinde bulunan bu spor alanında tenis sporunun teşvik edilmesi, geliştirilmesi bağlamında bazı adımlar atma gayreti içerisinde olduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bir proje teklifi götürdük. Başta bakanımız olmak üzere ilgili birimler, sağ olsunlar, projemize sıcak baktılar ve buradaki altyapı çalışmalarını başlattık. Bu süreçte Tenis Federasyonu Başkanımız ilimize geldiler. Madem böyle tesisler yapılıyor, tenis sporu teşvik ediliyor, daha iyi noktalara gelmesi konusunda çalışmalar yapılıyor, bir organizasyon yapabilir miyiz konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. O dönem aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın himaye ve destekleriyle İçişleri Bakanımıza sunduğumuz güvenlik projesi ile Cudi Dağı'nın ve Hz. Nuh'un gemisinin oturduğu Sefine bölgesine yol, güvenlik kulesi yapmak suretiyle güvenli erişimin sağlanması ile ilgili çalışmaları başlatmıştık. Bu alanda şu anda yanı başında bulunduğumuz Cudi'nin terörden temizlenmesi, güvenli hale gelmesi ile ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyordu. Kısa bir süre içerisinde yıllardır terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin çalışmalarıyla Cudi'nin zirvesinde Allah'a şükür yurdumuzun her yanında, ilimizde de Kato'da, Gabar'da, Namaz Dağı'nda olduğu gibi Cudi'de de bayrağımız dalgalanıyor. Bundan böyle inşallah Cudi'nin iyi haberlerle, iyi gelişmelerle, güzel faaliyetler ile anılması adına bu etkinliğimizin adını da Cudi koyduk. Etkinliğimiz Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası adı altında gerçekleştirilecek. Kayıt yaptıran sporcuların sayısına bakınca ilgili arkadaşlar bugün itibariyle 150'yi aştığını ifade ettiler. Yarından itibaren müsabakalar başlayacak. Federasyon yetkilileri, hakem heyeti bugünden itibaren ilimize gelmeye başladılar” dedi.



Turnuvanın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da katılacak

Turnuvanın resmi açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katılacağını vurgulayan Vali Pehlivan, ''Gençlik Haftasındayız. Bu vesileyle ifade edelim ki Türkiye'nin en genç 2 ilinden biri Şırnak. Şırnak'ta gençlerimizin her alanda kendini yetiştirmesi ve geliştirmesini çok önemsiyoruz. Spor da bu alanlardan birisidir. Şırnak'ın bir sloganı var. Bugüne kadar devletimizin her alanda yapmış olduğu çalışmalarda önemli gelişmeler kat etti, önemli işler başardı ve hala daha başaracağım diyor. 'Sporda da Şırnak başaracağım diyor' özet de bunu ifade etmek isterim. Sporun sadece bir iki branşında değil, yapılabilecek tesislerimizin de gelişmesi ile birlikte bütün diğer branşlarda da, tenis de dahil olmak üzere gençlerimizin spor yapmasını önemsiyoruz. Onların gelişim sürecinde sporun çok önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Sporun aynı zamanda da kardeşliği, dayanışmayı, dostluğu pekiştirdiğini de biliyoruz. Geçen yıl yaptığımız organizasyonlara yurdumuzun çeşitli illerinden katılım olmuştu. Aynı şekilde bu şampiyonamıza da yurdumuzun bütün bölgelerinden, bütün illerinden katılımlar söz konusu. Bu da bizi ziyadesiyle sevindiriyor. İlimizde sağlamış olduğumuz güvenlik ve huzur ikliminin inşallah kalıcı hale gelmesi, yarınlara taşınması bağlamında da yine sporun önemine, katkısına inanıyoruz. İlimize gelecek olan sporcularımıza, kulüplere, hakemlerimiz de dahil olmak üzere tüm sporuna gönül vermiş olan bütün herkese şimdiden hoş geldiniz diyorum. Şırnaklı hemşerilerimizin misafirperverliğinde kendilerini burada görmekten, ağırlamaktan büyük mutluluk, memnuniyet duyacağız. İnşallah bu ve benzeri faaliyetler ilimizde artarak devam edecek. Bu vesileyle başta sayın Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere bütün Bakanlık yetkililerine, Tenis Federasyonu Başkanı ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 Mayıs tarihleri arasında icra edecek olduğumuz Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızlarının 22 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Şırnak semalarında bir gösterisi olacak. Bu gösteri bulunduğumuz her yerden izlenebilecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir yere gitmelerine gerek olmayacak, bulundukları yerlerden gözleri semada olacak. İnşallah bu hafta etkinliklerimize renk katacak, Türk Yıldızlarının gösterisini hep birlikte izleyeceğiz. Bu vesileyle Genelkurmay Başkanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Türk Yıldızlarının Şırnaklı hemşerilerimizle buluşmasına vesile oldular, sağ olsunlar, var olsunlar'' diye konuştu.

