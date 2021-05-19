Şırnak'ta Kato Dağı'ndan kent merkezine ay yıldızlı yürüyüş

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde binlerce kişi, Türk bayrakları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. İlçedeki zırhlı araçlar ay yıldızlı bayraklarla donatılırken, binlerce kişi Kato Dağı'ndan ilçe merkezine yürüdü. Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, Belediye Başkanı Habip Aşan, komutanlar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş bayrak açarak yürüyüş yaptı. Belediye Başkanı Aşan, "Korona virüs tedbirleri uygulandı. Bizler de bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladık" dedi.

Yürüyüş Hükümet Konağı bahçesinde bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla son buldu.

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