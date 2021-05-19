Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması (2)

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SEYİR TERASINDA HAVAİ FİŞEKLİ KUTLAMA

Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla havai fişek gösterisi yapıldı. Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından Şırnak Valiliği'nce saat 20.30'da Seyir Terası'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı. Vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-19 21:53:55



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