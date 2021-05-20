Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başladı



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK´ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' 139 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuvanın birinci gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nda, Türkiye´nin birçok ilinden 101´i erkek, 38´i kadın toplam 139 sporcu yer aldı. Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 2'si açık, 4 tenis kortunda karşılaşan sporcular, finale kalmak için ter döküyor.

'ŞIRNAK'IN İSMİ SPORLA ANILACAK'

Şırnak Tenis Kulübü Başkanı Selma Özçınar, artık kentin isminin terörle değil, sporla anılacağını söyledi. Özçınar, "Bugün burada Şırnak olarak, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye´nin çeşitli illerinden toplam 139 sporcumuz, turnuvaya başvuru yaptı. Şu anda müsabakalarımız gerçekleştiriliyor. Çok güzel bir atmosfer var. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemiz ve diğer kamu kuruluşlarına, desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bütün sporcularımıza başarı diliyoruz. Bundan sonra Şırnak artık terörle değil, sporla ve çok güzel organizasyonlarla anılacaktır" dedi.

Adıyaman´dan turnuvaya katılan sporcu Ecem Eren ise, "7-8 yaşımdan beri tenis oynuyorum. Yılda 10-12 turnuvaya gidiyorum. Bu turnuva çok güzel. Kortları çok beğendim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ORGANİZASYON ÇOK GÜZEL'

Turnuvaya Şanlıurfa´dan katılan 15 yaşındaki Gülnaz Koç da, "Buradaki organizasyon çok güzel. Önceden katıldığım turnuvalarda başarım vardı. Diyarbakır´da Türkiye Şampiyonluğum var. Burada da birinci olmak istiyorum" dedi.

Hakkari'den turnuvaya katılan Abdurrahman Şahin ise, şunları söyledi:

"Hakkari Tenis Spor Kulübü sporcusuyum. Hakkari´den 21 sporcu ile turnuvaya katılıyoruz. Kortları çok beğendik. Çok güzel tesisler yapılmış. Çok güzel bir tenis ortamı var. Buradan tüm kupaları alıp dönmek istiyoruz. Hakkari olarak çok fazla turnuvaya katılma imkanımız olmadığı için bu turnuvalar bizim için oldukça önemli."

DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-20 14:04:55



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