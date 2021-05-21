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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi

İHA

İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi

Şırnak’ta İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı çıkışında İsrail’in saldırıları protesto edildi.
Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde aralarında siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş, eni Mahalle Geylani Camisi önünde cuma namazı çıkışı bir araya geldi. Cami önünde toplanan grup "Hamas'a selam, direnişe devam" ve "Kudüs'e selam, direnişe devam" sloganları atarak tekbir getirdi.
Anadolu Gençlik Derneği Şırnak Şubesi adına Erol Kılıçlı basın açıklamasını okudu. Kılıçlı, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblegahımız olan Mescidi Aksa’yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah’ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescidi Aksa’yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescidi Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil Siyonistler Mescidi Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail’in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil’in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Cenabı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescidi Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, Özgür Mescidi Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun. Zafer İslam’ındır, zafer yakındır” dedi.
İsrail’e tepki gösteren grup, açıklamanın ardından sessizce dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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