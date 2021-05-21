Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişimi tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişimi tepkisi

DHA

Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişimi tepkisi


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)ŞIRNAK 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na dün gece maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmasına tepki amacıyla Şırnak'ta 'Teröre Lanet Yürüyüşü' düzenlendi.
Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Meydan Komutanlığı'na dün gece saatlerinde maket uçaklarla yapılan saldırı girişimi, Şırnak´taki sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından düzenlenen 'Teröre Lanet Yürüyüşü' ve basın açıklamasıyla kınandı. 
Yeni Mahalle'deki Geylani Camisi önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk bayraklarıya Sanat Sokağı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında sık sık "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganları atıldı.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, saldırılarla Şırnak halkının huzurunun bozulmasının amaçlandığını söyledi. Erkan, "Biz birlikteliği sağladıkça birileri bu kardeşlik hukukunu bölmek için elinden gelen mücadeleyi verecek. Biz kendi içimizdeki birliğimizi berberliğimizi böldürmeyeceğimizi buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Tüm Türkiye´ye haykırıyoruz. Bu toplumun huzurunu bölmek için kendilerinin hazırladıkları tuzakladıkları düzeneklerle mühimmat yüklü maket uçaklarla yine bu şehrin üzerine saldırılarda bulunmaya çalıştılar. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Artık Kürt toplumunun üzerinden ellerini çeksinler. Evet biz Kürt´üz ama böldüren Kürtlerden değiliz. Evet biz Kürt´üz ama PKK´lı değiliz. Evet biz Kürt´üz dostluğumuz, kardeşliğimiz için canımızı vermeye hazırız. HDP´nin Kürt halkı üzerinde zerreyi miskal bir temsil hakkı yoktur. Eğer HDP Kürtleri temsil ettiğine inanıyorsa Kürt kardeşlerinin acılı günlerinde yanlarında olurdu. PKK´nın işlediği cinayetlerde sesini duyurmayan, PKK´nın yaptığı cinayetleri meşru gören, ekmeği için, rızkı için mücadele eden işçilerimize yönelik saldırılar yapıldığında, benim can kardeşimin bedeni 10 parçaya bölündüğünde HDP´nin milletvekilleri neden sessiz kaldılar " dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-05-21 16:04:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta Filistin'e destek
YEREL HABERLER Şırnak'ta Filistin'e destek
İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi
Şırnak’ta vatandaşlar terör örgütü PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadı
YEREL HABERLER Şırnak’ta vatandaşlar terör örgütü PKK'nın ...
Şırnak’ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Şırnak’ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Cizre polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Cizre polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları ...
Şırnak'ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Şırnak'ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele
Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
YEREL HABERLER Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı ...
Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle Cudi Dağı eteğinde Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle Cudi Dağı ...
Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başladı
Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi
YEREL HABERLER Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi
Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
YEREL HABERLER Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa ...
Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması (2)
YEREL HABERLER Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması (2)
Şırnak'ta Kato Dağı'ndan kent merkezine ay yıldızlı yürüyüş
YEREL HABERLER Şırnak'ta Kato Dağı'ndan kent merkezine ay yıldızlı ...
Şırnak’ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Şırnak’ta konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Şırnak Cudi Cup Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER Şırnak Cudi Cup Turnuvası başlıyor
Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Şırnak, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'na ev ...
Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Şırnak'ta, konvoylu 19 Mayıs kutlaması
Şırnak'ta sporcular 19 Mayısı rafting yaparak kutladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta sporcular 19 Mayısı rafting yaparak kutladı