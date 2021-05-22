Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor

DHA

Beytüşşebap'ın su sorunu tarihe karışıyor


Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ın Beytüşşebap ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye arasında imzalanan protokolle, ilçenin su sorunu çözüme kavuşacak.
Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır musluktan akan çamurlu su sorunu, DSİ ve belediye arasında imzalanan protokolle, çözüme kavuşacak. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, imzalanan protokolle, projenin çalışmasına önümüzdeki günlerde başlanacağını açıkladı.
Belediye Başkanı Habip Aşan, ilçe halkına verdiği sözü yerine getirmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "Verdiğim sözlerden en önemli olanını, yerine getirdim. Artık ölsem de gam yemem. Bugün Beytüşşebap için tarihi bir gündür. İki yıllık çalışmalar sonuç verdi. Projemiz sonrası, inşallah ilçe temiz suya kavuşacak. Bununla beraber hem Zümrüt Kaplıcası hem de Singever Deresi´nde, dere ıslah çalışması ile köprüler yapacağız. Yüz yıllık sorununu çözmüş bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalar başlayacak."DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Beytüşşebap Emin BAL
2021-05-22 15:47:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak'ta 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' devam ediyor      
YEREL HABERLER Şırnak'ta 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' devam ...
Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Beytüşşebap'ta su sorunu çözülüyor
Tenisçiler Cudi Dağı eteklerinde final için ter döküyor
YEREL HABERLER Tenisçiler Cudi Dağı eteklerinde final için ter ...
Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişimi tepkisi
YEREL HABERLER Şırnak'ta maket uçaklarla saldırı girişimi tepkisi
Şırnak'ta Filistin'e destek
YEREL HABERLER Şırnak'ta Filistin'e destek
İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi
YEREL HABERLER İsrail'in saldırıları Şırnak’ta protesto edildi
Şırnak’ta vatandaşlar terör örgütü PKK'nın saldırısını ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak kınadı
YEREL HABERLER Şırnak’ta vatandaşlar terör örgütü PKK'nın ...
Şırnak’ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlaması
YEREL HABERLER Şırnak’ta DHMİ'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Cizre polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi
YEREL HABERLER Cizre polisi hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları ...
Şırnak'ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele
YEREL HABERLER Şırnak'ta Mayıs ayı sonunda 3 metre karla mücadele
Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı girişimi
YEREL HABERLER Şırnak’ta askeri bölgeye maket uçakla saldırı ...
Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle Cudi Dağı eteğinde Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Yıllarca terörle anılıyordu, şimdi tenisle Cudi Dağı ...
Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başladı
YEREL HABERLER Şırnak'ta, 'Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası' başladı
Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi
YEREL HABERLER Şırnaklı çiftçilerden sulama barajı talebi
Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa görüntülendi
YEREL HABERLER Huzurun geldiği Kato Dağındaki saklı cennet ilk defa ...