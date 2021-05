Bakan Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın finaline katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şırnak Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nın final müsabakasına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun desteğiyle düzenlenen Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası'nda, Türkiye'nin birçok ilinden 101'i erkek, 37'si kadın toplam 138 sporcu mücadele etti. Turnuvanın 3. gününde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kente geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve kamu kurum müdürleri karşıladı. Bakan Kasapoğlu, Vali Pehlivan, Başkan Yarka ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi Spor Tesisleri'nde yapılan Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası müsabakalarının devam ettiği alana geldi.



"İnşallah ulusal kupayı uluslararasında gerçekleştireceğiz"

Bakan Kasapoğlu, alanda karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, kardeş olarak, bir olarak, beraber olarak mutlu bir şekilde daha aydınlık yarınlara yürüyeceklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Evet Hakkari’den gelen gençlerimiz Mersin’den, Ağrı’dan, Iğdır’dan, Batman'dan, Manisa’dan, Şırnak’tan, Diyarbakır'dan gençlerimizin gözümdeki aydınlık ışık, annelerin gülümsemesi, genç kızlarımızın mutluluğu, delikanlıların mutluluğu, 84 milyonun bir ve beraber olması... İşte amacımız bu, gayretimiz budur. Bu ülkenin her insanı mutluluğun en güzelini hak eden, her bir ferdi bizler için birbirinden değerlidir. Onun için buradayız ve şükürler olsun hep birlikte yine istişare ile ortak akılla konuşarak tartışarak karar verdiğimiz çalışmalarımızı birer birer gerçekleştirmenin amacımıza, hedefimize başarıyla, mutlulukla aşama aşama gelmenin heyecanını, sevincini yaşıyoruz. Şırnak’ımızdan çok kıymetli ilçelerinde ve köylerinde her alanda olduğu gibi sporun geliştiğini sporcuların yetiştiğini, gençlerin istedikleri şekilde kendilerini geliştirmeye yönelik her türlü imkanla buluştuğunu görmekten, bu aşamada kat ettiğimiz mesafeyi, geldiğimiz noktayı hep birlikte yaşamaktan, hissetmekten, buna sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve şükürler olsun işte daha önce konuştuk, temeli atıldı, açılışını yaptık ve bugün de heyecanını yaşıyoruz. Emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Valime, rektörüme, milletvekilimize, belediye başkanımıza, federasyonumuza teşekkür ediyorum. Bugün ulusal bir kupa var. İnşallah bunu uluslararasında gerçekleştireceğiz. Şırnak güzel bir şekilde ev sahipliği yapar, buna inanıyoruz. Tenisi ile atletizm ile havuzları ile sporun her branşına en güçlü şekilde temsil etme Şırnak'ın ilçeleri aynı zamanda spor şehri olması açısından bu yolda hızlı bir şekilde ilerlemesi açısından aynı mutluluklarla bunu hep birlikte güçlendireceğiz" dedi.



"İlçelerde, köylerde bir seferberlik var"

Sporun dayanışmayı, kardeşliği attıran yolunu görmekten ayrı heyecan duyduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Basketbol, tenis, voleybol alanlarımız, atletizm, her alanda iddiası olan, her alanda hedefi olan gayreti olan, alın teri döken gençlerimiz 81 vilayet hamdolsun işte dün Antep'teydik. Gaziantep'te ilçeleri, biraz sonra Muş'a geçeceğiz. Bitlis'te, Bingöl'de, Ağrı'da, Siirt'te açıldı. Her yerde merkezler ve ilçelerde, köylerde bir seferberlik var. Bu güçlü yürüyüşün seferberliği var. Huzurun doğumların yeşerdiğini görmenin mutluluğu var, heyecanı var. Tohum büyür beraber öğrenci ve güçlü Türkiye'nin ilelebet daireler olacağının müjdeleri var. Cumhurbaşkanımız dünya lideri mazlumlara ses olan şimdi seferlere nefes olan lider. Onun öncülüğünde 19 yıldan beri her alanda gelirken konuştuk şehir hastanesi, havalimanımız, ulaşım, sağlığı, eğitimi, sanayisi, ekonomisi, sporu, gençliği her alanda yürüyen koşan bir Türkiye var. Bu hızı daha da artıracağız. Amacımız insanımızın mutluluğu, demokrasi standartları, hukuk düzeninin standartları, daha da artıracağız. Hep birlikte. İşte bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutladık. Gelecek sporcular sizleri model alacak, birer birer bu yolda yürüyecekler. Hedefleri onlar daha da yukarı taşıyacaklar. Buna inanıyoruz ve onlara güveniyoruz. Onun için her türlü imkanı hiçbir tereddüt göstermeksizin seferber etmeye devam edeceğiz. Şırnak Stadı, salonuyla, gençlik merkezleri ile en güzel Gençlik Merkezlerimizden bir tanesini biraz sonra Cizre'de açacağız. İnşaatı bitti, dört dörtlük içindeki en yeni en güzel Gençlik Merkezi, hayırlı olmasını diliyorum. Çok farklı çok düzgün bir eseri Şırnak’ımıza kazandıracağız. Onun da projesi hazırlanıyor, tamamlanıyor. En kısa zamanda inşaatına başlayacağız ve geçen geldiğimizde hep birlikte konuşmuştuk. Şırnak’taki gençlerin müziğe olan ilgisi, yeteneği, sevgisi müzik temalı gençlik merkezlerimizden bir tanesini Şırnak'ta açıyoruz. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye cennet vatanın her köşesi ayrı kıymetli bir tarafta. Kış sporları var. Bir tarafta su sporları var. Muş'a gittiğinizde biraz sonra su sporları ile ilgili çalışmamızı yerinde göreceğiz. En anlamlısı da ayrı bir zenginlik var gençlerimizin her birinin ayrı bir yeteneği var. Ayrı bir potansiyeli var. Bir tanesini dahil etmeme lüksümüz yok, titizlikle çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. İşte burada güzel bir tablo var. Birlik beraberlik tablosu var. Kurumların ortak çalışma tablosu var. Güzel sinerji doğuyor. Üretim dönüyor ve onun da meyvelerini hep birlikte şükürler olsun ki görüyoruz. Amacımız şehrimizin, insanımızın mutlu olması, ülkenin standartlarının yükselmesi. Onun için hamdolsun her imkanı seferber ettiğimiz gibi hiçbir şekilde de hiçbir mücadeleden de bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kaçırmayacağız. Sonuna kadar koşacağız. O eski tabloları insanımıza yaşatmayacağız. Aydınlığın ışıltısı için aydınlık için daha güçlü el ele vererek gitmeye hiçbir surette meydan vermeden bir olarak beraber olarak kardeş olarak koşacağız inşallah. Kardeşlik ruhunu dayanışma ruhunu onlar en güzel şekilde burada sergileyecekler ve inanıyorum ki yine güzel vesilelerle Şırnak'ın yeri apayrı ve güzel vesilelerle bir araya geleceğiz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerini verdikten sonra kentten ayrıldı.

