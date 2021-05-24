Faraşin Yaylasındaki renk cümbüşü görenleri hayran bıraktı

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Şırnak, Van ve Hakkari üçgeninde bulunan Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylasında bahar ayları ile birlikte renk cümbüşü oluştu. Drone ile havadan görüntülenen yayla kartpostallık görüntü oluşturdu.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası bahar ayları ile birlikte yeşil ve beyaza büründü. Fotoğraf tutkunları, yüksek rakımlı yaylaya gelerek bu anları karelemeye başladı.

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