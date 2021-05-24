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Şırnak'ta 'Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'

DHA

Şırnak'ta 'Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu'


Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, 49 akademisyenin katılımıyla '2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' düzenlenecek. Sempozyum kapsamında, Hz. Nuh tarafından kurulduğuna inanılan Heştan köyü ile bölgede bulunan Yahudi ve Yezidilere ait mekanlar ziyaret edilecek.
Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ile Bahçeşehir Üniversitesi´nin desteğiyle '2´nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' yapılacak. Sempozyuma, 10'u yurt dışından olmak üzere 49 akademisyen, konuşmacı olarak katılacak.
YAHUDİ VE YEZİDİLERE AİT MEKANLAR ZİYARET EDİLECEK
Şırnak Üniversitesi'nde 2 sürecek sempozyumun 1'inci gününde, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı ile ilgili 45 tebliğ gerçekleştirilecek. Sempozyumun 2'nci gününde ise Hz. Nuh tarafından kurulduğuna inanılan Heştan köyü ile Yahudi ve Yezidilere ait mekanlarla köyler ziyaret edilecek.
Yarın başlayacak sempozyum ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, sempozyumda Nuh Tufanı ve Cudi Dağı ile ilgili gerçeklerin gün yüzüne çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi. Rektör Erkan, "Hz. Nuh´un 'Allah´ım beni bereketli bir beldeye indir' demesiyle Cudi Dağı´nın bereketine baktığımızda altındaki madenler, üstündeki meyve çeşitliliği, bitki ve hayvan florası, o günden bugüne aynı bereketi yansıtıyor. İnsanlarımızın misafirperverliği, Hz. Nuh´un gemiye davetini yansıtıyor. İnşallah biz de bu sempozyumları yaparak, Nuh Tufanı ve Hz. Nuh ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunun bilimsel olarak altyapısını, uluslararası bilim insanları, arkeologlar ve toprak bilimcilerle tufanın nerede oluşmuş olabileceğini masaya yatırmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra Cudi Dağı´nın milli park olması; UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak" dedi.
'CUDİ DAĞI İLAHİ 3 DİN İÇİN KUTSAL SAYILAN MEKAN'
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz ise Cudi Dağı´nın, 3 ilahi din için Kudüs ile beraber kutsal sayılan mekan olduğunu dile getirerek, "2013 yılından sonra Cudi Dağı ve Nuh Tufanı üzerine 2'nci sempozyumu gerçekleştiriyoruz. 3'üncüsü de olması gerekiyor. Cudi Dağı, 3 ilahi dinin kutsal kabul ettiği ve Kudüs ile beraber mekansal boyutta 3 dinin kutsal mekanlarından birisidir. Dolayısıyla Cudi Dağı'nı tanımak, Cudi Dağı´nın etrafında ve eteklerinde birlikte yaşamak, esasında Nuh´un gemisine hep beraber binmek gibi bir metaforik anlam da taşımaktadır" diye konuştu.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN
2021-05-24 15:14:19

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