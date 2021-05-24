Şırnak Cudi Dağında 2 terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristler kaçacak delik aramaya başladı

Şırnak’ın Besta ve Cudi Bölgesinde 29 Nisanda başlatılan Eren13 CudiBestler operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Cudi Dağı kırsalını kapsayan Eren13 CudiBesta operasyonuna jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 280 personel görev aldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince yapılan operasyonda teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerince arama ve tarama faaliyeti devam ettiği kaydedildi.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren13 Operasyonları kapsamında, ŞırnakCudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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