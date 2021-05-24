Şırnak’ta 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenlenecek

Şırnak Üniversitesi tarafından 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu gerçekleştirilecek.

Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi kampüsünde, 49 akademisyenin katılımıyla 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu' düzenlenecek. Sempozyumun ikinci gününde, Hz. Nuh tarafından kurulduğuna inanılan Heştan köyü ile bölgede bulunan Yahudi ve Yezidilere ait mekanlar ile tarihi yerler ziyaret edilecek.

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet emin Erkan, Hz. Nuh'un gemisinin nerede olduğuna ilişkin farklı çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bağcılar Belediyesi ile Bahçeşehir Üniversitesinin desteğiyle 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu düzenlemeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet emin Erkan, “Hz. Nuh'un 'Allah'ım beni bereketli bir beldeye indir' demesiyle Cudi Dağının bereketine baktığımızda altındaki madenler, üstündeki meyve çeşitliliği, bitki ve hayvan florası, o günden bugüne aynı bereketi yansıtıyor. İnsanlarımızın misafirperverliği, Hz. Nuh'un gemiye davetini yansıtıyor. İnşallah biz de bu sempozyumları yaparak, Nuh Tufanı ve Hz. Nuh ile ilgili gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bunun bilimsel olarak altyapısını, uluslararası bilim insanları, arkeologlar ve toprak bilimcilerle tufanın nerede oluşmuş olabileceğini masaya yatırmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra Cudi Dağının milli park olması UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak” dedi.

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz ise Cudi Dağının, 3 ilahi din için Kudüs ile beraber kutsal sayılan mekan olduğunu dile getirerek, “2013 yılından sonra Cudi Dağı ve Nuh Tufanı üzerine 2'nci sempozyumu gerçekleştiriyoruz. 3'üncüsü de olması gerekiyor. Cudi Dağı, 3 ilahi dinin kutsal kabul ettiği ve Kudüs ile beraber mekansal boyutta 3 dinin kutsal mekanlarından birisidir. Dolayısıyla Cudi Dağını tanımak, Cudi Dağı'nın etrafında ve eteklerinde birlikte yaşamak, esasında Nuh'un gemisine hep beraber binmek gibi bir metaforik anlam da taşımaktadır" diye konuştu.

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