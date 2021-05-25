Uludere’deki yayla yolları açılıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesinde baharın gelişiyle beraber belediye ekipleri yayla yollarını açmak için seferber oldu. Kardan dolayı kapalı olan yollar iş makinalarıyla bir bir açılıyor.

Şrınak’ın Uludere ilçesindeki Meydan, Seriro, Şive ve Sapaca yayla yolları besiciler için açılıyor. İlçe genelinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için yayla yolları açan belediye ve özel idare ekipleri günlerdir kar yığınları nedeniyle kapalı olan yolları açıyor. Belediye Başkanı Sait Ürek’in talimatıyla açılan yollar bu gün bitti. Başkan Ürek, "Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yayla yollarımızı açtık. Vatandaşlarımızın daha rahat hayvanlarını yaylaya çıkartması için kapalı ve bozuk olan yollar ekiplerimiz tarafından açıldı" dedi.

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