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'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği unutmadı

DHA

'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği unutmadı


Sekvan KÜDENMehmet Selim YALÇIN/ ŞIRNAK,(DHA)DENİZLİ'den yola çıkan 'Elmacı Dede' olarak tanınan 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre katederek Şırnak'a getirdiği 1 ton elmayı Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe ikram edilmesi için tugaya teslim etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) daha önce düzenlediği operasyonlara destek vermek amacıyla, memleketi Denizli'den yola çıkarak, askerlere elma ve helva götüren Muhammet Yılmaz, bu kez de Pençe-Yıldırım ve Pençe Şimşek Harekatı´nda görev alan güvenlik güçlerine 1 ton elma getirdi. Muhammet Yılmaz, 1530 kilometre yol katedip, bir ton elmayı Şırnak´ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'na bıraktı.
Kanser hastası olduğu öğrenilen Muhammet Yılmaz, bahçesindeki elmaların bitmesi nedeniyle, cebindeki parayla bir ton elmayı satın alıp, askerlere manevi destek olmak için yola çıktığını belirterek, şunları söyledi:
"Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek harekatına katılan komandolarımıza, büyük fedakarlıklarından dolayı geldim. Kendi bahçemde elma bittiği için, bu kez paramla satın aldım. Sırf onların gönüllerini fethedebilmek için bugün Şırnak´tayım. Mehmetçiğimiz, manevi destekle daha inançlı şekilde, bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya devam edecekler inşallah. Ama burada muhalefete bir sözüm var. Gelip görsünler. Şırnak, batı illerinden daha güzel. Daha insancıl. İnşallah hedefim Kızılelma olduğu için, her hedef Kızılelma. Şehadet şerbeti içene kadar. Muhalefet partisi Şırnak´ta ne işiniz var, diyor. Suriye´de, Dağlık Karabağ´da, Azerbaycan´da ne işiniz var, diyorlar. Gitsinler görsünler. Ben 71 yaşımda olmama rağmen geldim, gördüm. Bütün hudut birliklerini gezdim. Büyük bir fedakarlık var. Nusaybin´de kaldım. Nusaybin o kadar güzel olmuş ki, batı illerinde olmayan bir şehir görünümü almış. Kürt´ü, Türk´ü hiçbirini ayırt etmeden, büyük bir fedakarlıkla hizmete devam ediyoruz. Buradan Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan´a da bir istirhamım var. Acil olarak 5 dakika da olsa görüşmem gerekiyor, bazı kısa bilgileri aktarmam için."FOTOGRAFLI
 DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN, Mehmet Selim YALÇIN
2021-05-25 15:59:00

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