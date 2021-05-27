Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

İHA

Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi

Şırnak’ın Uludere ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hilal beldesi, tarihinde ilk defa turist kafilesini ağırladı. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti.
Sağlanan huzur ortamı ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği illerin arasında gelen Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal köyü, ilk kez turist kafilesi ağırladı. Hilal Belde Belediyesi ekiplerinin rehberliğinde Cizre ve Şehri Nuh Bisiklet derneklerinin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında aralarında doktor, öğretmen, mühendis ve hemşirelerin de olduğu bir grup, bölgeyi gezip konaklayarak bol bol fotoğraf çekti. Turistlere bölgenin tanınan sanatçılarından dengbej Abdullah Kara ve ses sanatçısı Ömer Ayhan eşlik etti. Turistler, konakladıkları yerlerde müzikler eşliğinde halay çekip eğlendi. Hilal'e ilk defa turist kafilesinin gelmesi yöre halkının yüzünü güldürdü.

"Umarım daha iyi imkanlar sağlanır ve birçok turist buraya gelir"
4 yıldır Şırnak’ta görev yapan Afyonkarahisarlı öğretmen Tuğba Bilir, Şırnak Bisiklet ve Doğa Derneğinin üyesi olduğunu, bölgeye ilk defa geldiğini söyledi. Bilir, "Burası doğası, yeşilliği şelaleleriyle çok güzel bir yer. Umarım daha iyi imkanlar sağlanır ve birçok turistimiz buraya akın eder. Ülkemizin, bölgenin ekonomisi de gelişir. Herkesi buraya davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak buraya bisikletlerle gelmek istiyoruz, yatırımcılarımıza çağrımız buraya bisiklet yolu yapmaları dilerim" dedi.
Silopi ilçesinden gelen Harun Ökten ise "Bu benim ilk doğa yürüyüşüm. Bu oluşumu gerçekleştiren arkadaşlar adına gerçekten çok mutlu oldum çünkü hem yeşillikle hem doğayla iç içe olduk. Bu güzel etkinliklerin devamını istiyoruz. Özellikle bölgemizin daha gelişebilmesi daha tanınabilmesi için böyle etkinliklerin sürdürülmesini istiyoruz" diye konuştu.
Bölgede fotoğrafçılık ile ilgilenen Tarık Oran da "Bisiklet dernekleri olarak 100 kişi Cizre, Şırnak ve Silopi ekibi olarak eski Hilal'e geldik. Eski Hilal'de yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Arkadaşlarla istişare şeklinde birbirimize sahip çıktık. Çok güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla çok keyifli vakit geçiriyoruz, soframızı paylaşıyoruz, yemeğimizi paylaşıyoruz, suyumuzu paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un ...
Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ...
Şırnak'ta yerli ve yabancı 49 akademisyen, Nuh Tufanı ve Cudi Dağını araştırıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta yerli ve yabancı 49 akademisyen, Nuh Tufanı ...
'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği unutmadı
YEREL HABERLER 'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği ...
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak’ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum başladı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum ...
Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor Kuraklığın vurmadığı tek bölge olan Şırnak'a 700 bin küçükbaş hayvan geldi
YEREL HABERLER Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ...
Uludere’deki yayla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Uludere’deki yayla yolları açılıyor
Uludere’de 44. beceri tasarım atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Uludere’de 44. beceri tasarım atölyesi açıldı