Şırnak'ta 27 Mayıs darbesi protesto edildi



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK´ta, 27 Mayıs 1960 darbesi, AK Parti İl teşkilatı tarafından protesto edildi.

27 Mayıs 1960 darbesi, AK Parti Şırnak İl teşkilatınca yapılan basın açıklamasıyla, protesto edildi. Parti binası önünde bir araya gelerek il teşkilatı adına açıklama yapan İnsan Hakları Birim Başkanı Ozan Ertaş, vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs darbesinin, demokrasiye, insanlığa, vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu söyledi.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle, Türkiye'ye çağ atlattığını dile getiren Ertaş, "Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye odaklı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak, seçilmiş yöneticileri tutuklamış, mizansen yargılamalar ile hukuk dışı şekilde, darağacına göndermiştir. Hayatlarına son verilen yalnızca milletin vekilleri değil, bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla, Türk milleti olmuştur. Üzerinden yıllar geçse de, söz konusu darbeci zihniyet varlığını devam ettirmiş, en son 15 Temmuz´da da benzer bir senaryo sahneye konulmuştur. Ancak milletimiz, darbeler ve darbeciler karşısındaki duruşuyla, bu kez millet iradesi üzerinde tahakküm kurmak isteyenlerin oyununu bozmuştur" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN

2021-05-27 13:43:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.