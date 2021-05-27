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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnak anneleri çocuklarını HDP'den istiyor

İHA

Şırnak anneleri çocuklarını HDP'den istiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan Şırnak annelerinin HDP il binası önündeki eylemi 31’inci haftasına girdi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binasına yürüyen kadınlar, terör örgütü PKK’ya ve HDP’ye tepkilerini dile getirdi. Kadınlar sık sık ’Kahrolsun PKK’, ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’, ’Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP’ ve ’Kürt Türk kardeştir, PKK kalleştir’ sloganları attı. HDP Şırnak il binası önünde açıklama yapan Ömer Üstek, oğlu Metin’in 6 yıl önce henüz 15 yaşındayken bayram sabahı dağa kaçırıldığını ve HDP’nin evladını geri getirene kadar burada olacağını söyledi. Baba Üstek, "HDP çocuklarımızı götürdü, HDP çocuklarımızı sattı. HDP bu memleketi yıktı. Onlar çocuklarımızı götürdüler sesimizi çıkaramadık, onlar kız çocuklarımızı götürdüler biz sesimizi çıkaramadık, kadınlarımızı götürdüler, artık yeter. Memleketimizi yıktılar, biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP çocuklarımızı getirebilir. Çocuklarımızı HDP’nin eliyle götürdüler. Çocuklarımızı istiyoruz, getirene kadar bu eylemimiz devam edecektir. Gelsinler bizi de öldürsünler. Biz Kürt'üz diyorlar. Kürtlükleri yalandır. Kürtlük ile herkesi kandırdılar, memleketi yıktılar. 6 yıldır oğlumu kaçırmışlar. 12 bayramdır bizim evde yas var" dedi.
Anne Emine Üstek ise oğlunu HDP'den istediğini belirterek, "Ben sağ oldukça oğlum için HDP önüne geleceğim. Benim umudum Allah’tan var. Biz huzur istiyoruz, huzursuzluk istemiyoruz. Artık yeter, oğlum geri gelsin” diye konuştu.
Şırnak annelerine destek veren Hatice Atan da, "31 haftadır biz düzenli olarak HDP önüne geliyoruz. Annelerimize destek çıkıyoruz. Biz sonuna kadar, Allah ömür verdikçe sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Terör örgütüne meydan okumaya devam edeceğiz. Annelerimizin evlatlarını bağrından koparan HDP önündeyiz. Binalarında sessizlik var. Camlarına dahi çıkamıyorlar. Bunun en büyük sebebi HDP’dir. Çocukları aldılar götürdüler, kendileri keyiflerini, sefalarını sürdürdüler. Biz sesiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceğiz. Şırnak’ta da kadınlarımız destan yazıyor. Bizim de en büyük umudumuz ve ümidimiz annelerimizin evlatlarına kavuşmasıdır" şeklinde konuştu.
HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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