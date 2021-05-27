Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta 

DHA

Şırnaklı ailelerin HDP önündeki eyleminde 31'inci hafta 


Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP binası önündeki eylemlerini 31´inci haftada da sürdürdü.
Şırnak'ta çocukları ve yakınları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları ile kadınlar, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde yürüyüş yaparak, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto etti. Eylemlerinin 31'inci haftasında da güvenlik önlemleri eşliğinde parti binası önüne gelen aileler, HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir' sloganları attı.
Teröristler tarafından 7 yıl önce, 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Metin için eyleme katılan Ömer Üstek, HDP'yi sorumlu tuttuğunu söyledi. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını aktaran Üstek, "Biz çocuklarımız için buraya geliyoruz. HDP´liler çocuklarımız götürdüler. HDP'liler bu memleketi yıktı. Tek derdimiz çocuklarımız. Çocuklarımızı getirsinler. Getirmedikleri sürece biz bu eylemlerimize devam edeceğiz. Ya çocuklarımız gelecek ya da ölene kadar biz bu eylemlerimizi sürdüreceğiz. Ben davamdan vazgeçmeyeceğim. Biz devletimizin yanındayız. 7 yıldır yas tutup ağlıyoruz" dedi.
Anne Emine Üstek ise "Oğlumu HDP´den istiyorum. Çocuklarımızı alana kadar burada olacağız, HDP önüne gelip, hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Şırnak / Merkez Sekvan KÜDEN
2021-05-27 15:37:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şırnak anneleri çocuklarını HDP'den istiyor
YEREL HABERLER Şırnak anneleri çocuklarını HDP'den istiyor
Şırnak'ta 27 Mayıs darbesi protesto edildi
YEREL HABERLER Şırnak'ta 27 Mayıs darbesi protesto edildi
Şırnaklı iş adamı hastaneye 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı
YEREL HABERLER Şırnaklı iş adamı hastaneye 10 adet tekerlekli ...
Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu
YEREL HABERLER Genç nüfus oranı en yüksek 2. il Şırnak oldu
Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi geldi
YEREL HABERLER Huzur iklimi oluştu, bölgeye ilk kez turist kafilesi ...
Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağında durduğu iddia edildi
YEREL HABERLER Nuh Tufanı ve Cudi Dağı Sempozyumu: Hz. Nuh'un ...
Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Şırnak’ta 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ...
Şırnak'ta yerli ve yabancı 49 akademisyen, Nuh Tufanı ve Cudi Dağını araştırıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta yerli ve yabancı 49 akademisyen, Nuh Tufanı ...
'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği unutmadı
YEREL HABERLER 'Elmacı Dede' Pençe Harekatı'ndaki Mehmetçiği ...
Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
YEREL HABERLER Şırnak'ta akademisyenler, Nuh Tufanı'nı tartışıyor
Şırnak’ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum başladı
YEREL HABERLER Şırnak’ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum ...
Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ediyor Kuraklığın vurmadığı tek bölge olan Şırnak'a 700 bin küçükbaş hayvan geldi
YEREL HABERLER Ülkedeki göçerler Şırnak yaylalarına akın ...
Uludere’deki yayla yolları açılıyor
YEREL HABERLER Uludere’deki yayla yolları açılıyor
Uludere’de 44. beceri tasarım atölyesi açıldı
YEREL HABERLER Uludere’de 44. beceri tasarım atölyesi açıldı