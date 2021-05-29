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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uludere’de ilaçlama çalışmaları başladı

İHA

Uludere’de ilaçlama çalışmaları başladı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde zararlı haşere grubuna karşı ilaçlama çalışması yapıldı.
Belediye personelleri mahalle ve ara sokaklarda her yıl olduğu gibi bu yılda ilaçlama yaptı. Şırnak’ın Uludere ilçesinde sıcak havaların etkisiyle çoğalan karasinek, sivrisinek ve diğer zararlı haşere gruplarına karşı belediye personeli harekete geçti. İlçe genelindeki tüm ahır ve mahalleler ilaçlandı. Ekiplerin çalışması yaz boyunca devam edecek. Belediye Başkanı Sait Ürek, ’İlçemizde tarım ve hayvancılık yapılan alanlar, ahırlar ve çevreleri, su kenarları, çöp konteynerleri etrafında toplanan zararlı ve hastalık oluşturan haşereler ilaçlandı. Korona virüsle mücadelede olduğu gibi bu haşerelerle de mücadelemiz devam ediyor" dedi.

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